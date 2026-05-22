Йылдыз пропустит матч с «Торино» из-за дискомфорта в икроножной мышце. Вингер «Юве» играл через боль в последнее время (GdS)

Вингер «Ювентуса» Кенан Йылдыз не сможет сыграть с «Торино» из-за дискомфорта в икроножной мышце, возникшего во время тренировки в четверг.

Источник: Спортс‘’

Футболист прошел медицинское обследование, и его результаты оказались не такими, на которые рассчитывали в клубе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В последнее время 21-летнему игроку приходилось играть через боль, несмотря на мучившую его тендинопатию (патологическое состояние, характеризующееся повреждением или структурными изменениями сухожилий — Спортс«“). Теперь же его сезон досрочно завершен.

«Ювентус» в воскресенье сыграет в гостях с «Торино» в 38-м туре Серии А. Сейчас команда Лучано Спаллетти занимает 6-е место в турнирной таблице. Чтобы претендовать на выход в Лигу чемпионов, «бьянконери» необходимо победить в дерби и надеяться, что как минимум двое из ее конкурентов («Милан», «Рома» и «Комо») не смогут добиться аналогичного результата.