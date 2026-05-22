Пименов про финал Кубка: «Шансы “Спартака” и “Краснодара” абсолютно равны. Нет уверенности в результативности матча: игроки могут проявлять осторожность»

«Я считаю, что шансы “Спартака” и “Краснодара” в Суперфинале Кубка России абсолютно равны — 50 на 50. На мой взгляд, в предстоящей встрече нет фаворита, потому что обе команды под конец сезона набрали очень хорошую форму.
При этом у меня нет никакой уверенности в том, что в воскресенье мы обязательно увидим результативную игру. Мне кажется, что игроки могут проявлять осторожность, учитывая важность матча", — заявил Пименов.
«Спартак» сыграет с «Краснодаром» 24 мая в «Лужниках». Игра начнется в 18:00 по московскому времени.