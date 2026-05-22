Бышовец о возвращении Шварца: «При нем “Динамо” играло, был креатив в атаке и надежность в обороне. У Сандро были хорошие отношения с игроками — чувствовалось единение»

Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец оценил назначение Сандро Шварца на тренерский пост.

Источник: Спортс‘’

В пятницу московский клуб объявило о возвращении 47‑летнего специалиста в качестве главного тренера. Шварц возглавлял команду с 2020 по 2022 годы. Под его руководством «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ и дошло до финала Кубка России.

— Шварц оставил хорошее впечатление в «Динамо» по качеству и результатам. Может, за исключением того, что уехал. Но команда при нем играла. Была креативная игра в атаке и надежность в обороне. Все это оставляло положительные впечатления. Наверное, ему надо было подтвердить качество за рубежом, но не получилось. Мне кажется, в «Динамо» у него были хорошие отношения с футболистами — чувствовалось единение. Это можно сказать и по интервью Константина Тюкавина.

Что касается Ролана Гусева, то есть два момента, которые могли повлиять на его уход. Первый — основная задача не была выполнена. Второй — если смотреть на эту задачу, то матч на Кубок России в Краснодаре был важнее, чем победа над «Краснодаром» в Москве. Поэтому дело в акцентах, даже несмотря на серию пенальти. Тем не менее матч в Москве оставил приемлемое впечатление о потенциале «Динамо», что можно и дальше ставить задачу команде во главе с Гусевым.

— То есть было ощущение, что Гусеву можно было дать второй шанс?

— Мы многого не знаем. Думаю, вопрос обсуждался непосредственно с руководителями. Возможно, в беседе с Гусевым обсуждались перспективы дальнейшей работы, — сказал Бышовец.

