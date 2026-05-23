Слот про пост Салаха о «Ливерпуле»: «Мо был вполне доволен стилем игры в прошлом году — он привел нас к чемпионству. Мне не нравилось многое в нашей игре в этом сезоне»

Вингер мерсисайдцев, который покинет клуб по окончании сезона, написал: «Хочу, чтобы “Ливерпуль” снова напоминал атакующую команду в стиле хэви-метал, которую боятся соперники, и которая выигрывает трофеи. Эту идентичность нужно восстановить».
О своей реакции на слова Салаха.
"Не думаю, что мои личные чувства по этому поводу имеют большое значение. Важно то, что в воскресенье мы должны завоевать путевку в Лигу чемпионов, и что я должен наилучшим образом подготовить к этому матчу и Мо, и всю команду.
Я был очень разочарован нашим поражением от «Астон Виллы», поскольку победа гарантировала бы нам выход в Лигу чемпионов — цель, которую мы в итоге не достигли. Теперь нам предстоит всего одна игра, и для нашего клуба она имеет жизненно важное значение.
Мы оба желаем клубу только самого лучшего, мы оба хотим, чтобы он добивался успеха, именно это является нашей главной целью. Сейчас — а тем более летом и в предстоящем сезоне — мне предстоит найти способы для развития этой команды, чтобы мы снова могли добиваться успеха и демонстрировать тот футбол, который мне по душе. И если этот футбол нравится мне, значит, он понравится и болельщикам, ведь в этом сезоне мне многое в нашей игре не нравилось. Мы стремимся развивать команду таким образом, чтобы она оставалась конкурентоспособной, но при этом исповедовала тот стиль игры — ту футбольную философию, — которая придется по душе и болельщикам, и мне, а также, будем надеяться, и Мо — даже если к тому моменту он уже будет выступать в другом клубе".
О том, не подрывают ли его авторитет комментарии Салаха, что «Ливерпулю» необходимо вернуть свою игровую идентичность.
"Вы строите слишком много догадок. Сначала вы утверждаете, что он хочет играть в определенном стиле, а затем заявляете, что этот стиль не совпадает с моим.
Думаю, Мо был вполне доволен тем стилем игры, который мы демонстрировали в прошлом году, ведь именно он привел нас к победе в чемпионате. Футбол меняется, эволюционирует, но мы оба желаем «Ливерпулю» только лучше, а это означает борьбу за трофеи: то, чего нам не удалось добиться в этом сезоне, но что мы успешно делали в прошлом.
Он и вся команда, включая и меня, вернули чемпионский титул спустя пять лет, и в следующем сезоне мы хотим снова вступить в борьбу за этот трофей, продолжая при этом развивать и совершенствовать нашу команду Такова моя точка зрения на этот счет".
О том, что он думает по поводу того, что другие игроки «Ливерпуля» ставили лайки и оставляли комментарии под постом Салаха.
«Социальные сети появились, когда я был уже в старшем возрасте, поэтому — как всем известно — я не особо в них вовлечен. Я, честно говоря, не совсем понимаю, что именно означает, если ты ставишь “лайк” под чьим-то постом.
Что же касается того, что я знаю — а это и есть мой мир, — то я наблюдаю за тем, как они тренируются, и в этом плане я не заметил никаких отличий по сравнению с остальной частью сезона", — заявил Слот.