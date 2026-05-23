Олег Иванов: «Зенит»-2025/26 достоин уважения, но до восхищения далеко. У Семака нет игроков уровня Малкома и Клаудиньо, и стало меньше «изюма», нестандартных решений"

«Здесь все просто: кто чемпион, тот и лучший. Хотя в целом по качеству игры “Краснодар” выглядел поинтереснее. Но обиднейшая осечка в предпоследнем туре с “Динамо” оставила команду без золота.
«Зенит» же прошел сезон ровно, без спадов. В первую очередь за счет длинной скамейки. Думаю, этот фактор и решил исход чемпионской гонки.
С появлением Дивеева, который быстро сыгрался с Нино, намного надежнее стал центр обороны. За 12 весенних матчей соперникам удалось забить в ворота «Зенита» всего семь мячей. В итоге именно он лидер РПЛ по пропущенным голам — 19 за 30 туров.
Игорь — классный защитник. Хладнокровный, великолепно играет головой, всегда опасен на стандартах у чужих ворот. Можно только поздравить «Зенит» с таким приобретением. И посочувствовать ЦСКА, который за полгода лишился сначала Виллиана Роши, а потом Дивеева. Двух столпов, на которых держалась оборона. Отсюда и колоссальные проблемы армейцев.
Ну, а «Зенит» — команда опытная, сыгранная. Есть универсалы, способные без потери качества закрыть несколько позиций: Дуглас Сантос, Дркушич, Алип. Это позволяет варьировать схему в защите — Сергей Семак использует то двух центральных, то трех.
Почему три-четыре года назад «Зенит» легко справлялся с командами, которые оборонялись низким блоком? Потому что в составе были Малком и Клаудиньо. Оба топовые исполнители, которые за счет импровизации могут создать момент из ничего.
Сегодня в распоряжении Семака игроков такого уровня нет, и футбол «Зенита» стал прагматичнее. Меньше «изюма», нестандартных решений, больше рациональности. Поэтому и Соболева пригласили. Он в верховых единоборствах хорош, цепляется за каждый мяч.
Словом, «Зенит»-2025/26 достоин уважения. Но до восхищения далеко«, — отметил экс-хавбек “Рубина”.