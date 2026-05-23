Олег Иванов: «Зенит»-2025/26 достоин уважения, но до восхищения далеко. У Семака нет игроков уровня Малкома и Клаудиньо, и стало меньше «изюма», нестандартных решений"

Игорь — классный защитник. Хладнокровный, великолепно играет головой, всегда опасен на стандартах у чужих ворот. Можно только поздравить «Зенит» с таким приобретением. И посочувствовать ЦСКА, который за полгода лишился сначала Виллиана Роши, а потом Дивеева. Двух столпов, на которых держалась оборона. Отсюда и колоссальные проблемы армейцев.