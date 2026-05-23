«Барселона» еще надеется купить Кейна, Альвареса или Жоао Педро

В клубе понимают, что приобрести англичанина будет тяжело, однако он до сих пор не продлил с мюнхенцами истекающий в 2027-м контракт.
В случае с аргентинцем потребуется, чтобы форвард сам изъявил желание сменить команду. На него готовы потратить около 100 млн евро. При этом на Альвареса также претендуют «ПСЖ» и «Арсенал», но в «блаугране» сохраняют надежду на то, что Хулиана удастся заполучить.
«Барселона» контактировала с Жоао Педро и дала понять, что заинтересована в его приобретении, однако «Челси» не настроен продавать нападающего.
Если никого из этой троицы купить не получится, каталонцы переключатся на запасные варианты.