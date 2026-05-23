Гвардиола о трибуне «Этихада» в его честь: «Нет слов — это одна из величайших почестей, огромная благодарность “Сити”. Приятно, что моя энергия останется здесь навсегда»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что испытывает огромную гордость от того, что его имя навсегда станет частью стадиона «Этихад».

Источник: Спортс‘’

Сегодня «горожане» и тренер объявили, что 55-летний каталонец покинет должность. За 10 лет в клубе он завоевал 20 трофеев, включая первую для «Сити» Лигу чемпионов в 2023 году. Позднее стало известно, что «Сити» переименовал одну из трибун своего домашнего стадиона в честь Гвардиолы и установит статую тренера.

Испанцу задали вопрос о том, какой была его первая реакция на эту новость.

"Я потерял дар речи. Нет слов. Что тут скажешь? [Председатель клуба] Халдун позвонил мне и сообщил, что клуб принял такое решение. Повторюсь: у меня нет слов.

Мне приятно осознавать, что моя аура, моя энергия останется здесь навсегда. В трудные моменты, когда кто-нибудь взглянет туда и увидит там имя Пепа, я буду посылать свою энергию команде и клубу.

Это одна из величайших почестей, которых я мог удостоиться. Я просто хочу выразить огромную благодарность клубу за все, что он для меня делает.

В воскресенье здесь будет мой отец — ему 94 года — он приедет посмотреть матч, и для меня невероятная честь, что и его имя тоже будет здесь. У меня просто нет слов", — сказал Гвардиола.