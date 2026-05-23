Гвардиола о трибуне «Этихада» в его честь: «Нет слов — это одна из величайших почестей, огромная благодарность “Сити”. Приятно, что моя энергия останется здесь навсегда»

Сегодня «горожане» и тренер объявили, что 55-летний каталонец покинет должность. За 10 лет в клубе он завоевал 20 трофеев, включая первую для «Сити» Лигу чемпионов в 2023 году. Позднее стало известно, что «Сити» переименовал одну из трибун своего домашнего стадиона в честь Гвардиолы и установит статую тренера.
Испанцу задали вопрос о том, какой была его первая реакция на эту новость.
"Я потерял дар речи. Нет слов. Что тут скажешь? [Председатель клуба] Халдун позвонил мне и сообщил, что клуб принял такое решение. Повторюсь: у меня нет слов.
Мне приятно осознавать, что моя аура, моя энергия останется здесь навсегда. В трудные моменты, когда кто-нибудь взглянет туда и увидит там имя Пепа, я буду посылать свою энергию команде и клубу.
Это одна из величайших почестей, которых я мог удостоиться. Я просто хочу выразить огромную благодарность клубу за все, что он для меня делает.
В воскресенье здесь будет мой отец — ему 94 года — он приедет посмотреть матч, и для меня невероятная честь, что и его имя тоже будет здесь. У меня просто нет слов", — сказал Гвардиола.