Павлюченко призвал российских игроков переходить в топ-лиги Европы: «Когда приходит Италия, Испания, Англия — нужно ехать, чтобы потом не жалеть. Мы чуть застряли в развитии»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко поделился соображениями насчет переходов российских футболистов в клубы из зарубежных чемпионатов.

Источник: Спортс‘’

— Какой совет вы бы дали нашим ребятам перед отъездом в Европу?

— Я считаю, что надо ехать. Но смотря в какой чемпионат. Взять чемпионат Турции. Туда стоит ехать, когда тебе за 30. Так и с Саудовской Аравией. Когда приходит Италия, Испания, Англия, я считаю, что нужно ехать. Даже в клубы, которые борются за выживание.

В Россию всегда можно вернуться. Не получится — тебя с руками и ногами заберет любой российский клуб. Там другой уровень, другая атмосфера, скорость. Не надо бояться. Надо себя попробовать. Если интерес реально существует, надо ехать.

Мы чуть застряли в развитии. Когда попадаешь в новую команду, это другой менталитет, страна и более сильный чемпионат. Надо ехать, чтобы потом не жалеть, — сказал Павлюченко.