Шалимов о чемпионстве «Зенита»: «Это не “Бавария”, он не выглядел непобедимой машиной и не показывал красивого футбола, но Семак выжимал максимум. РПЛ стала очень сложной»

«Не согласен с тем, что это самый скучный чемпион за последние годы. Наш чемпионат стал очень сложным, ни с одной командой в РПЛ “Зенит” не чувствовал себя легко.
«Зенит» — это не «Бавария», которая сметала всех на своем пути, в плане конкуренции наша лига достаточно жесткая. Плюс у Питера нет сейчас таких индивидуально сильных и характерных игроков, как Дзюба, как Малком. «Зенит» не выглядел непобедимой машиной, не показывал красивого футбола, но Семак выжимал максимум из основной обоймы.
Отдельно о Соболеве. Он много забил весной, но качество игры остается невысоким для чемпиона. С другой стороны, он осуществил свою мечту — сам стал чемпионом, принес пользу клубу. Дал свой максимум, перешел уже не зря. Но больше, чем он дал, он уже дать не может. То есть Алекс выполнил свою задачу — из «Спартака» он перешел уже не зря", — сказал Шалимов.