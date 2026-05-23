У Мартинеса небольшой перелом пальца, операция не потребуется. Вратарь Аргентины пропустит 20 дней и должен восстановиться к 1-му матчу ЧМ (Гастон Эдул)

Ранее появилась информация, что аргентинец сломал палец во время разминки перед финалом Лиги Европы с «Фрайбургом» (3:0), но отыграл весь матч.
Утверждается, что хирургическое вмешательство 33-летнему футболисту не потребуется. Согласно ожиданиям, он пропустит 20 дней.
Голкипер нацелен на то, чтобы быть готовым к первому матчу сборной Аргентины на чемпионате мира. Планируется, что он успеет восстановиться.
Мартинес не сыграет в товарищеских матчах против сборных Гондураса и Исландии, которые пройдут 7 и 10 июня соответственно.