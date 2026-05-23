«Ренн» сыграет в Лиге Европы, «Монако» — в квалификации Лиги конференций

Благодаря победе «Ланса» в Кубке страны «Ренн» получил место в Лиге Европы вместо Лиги конференций. Он сыграет на общем этапе турнира.
В ЛК отправится «Монако», финишировавший в чемпионате седьмым. Его ждет отборочный раунд.
Определились все обладатели путевок в еврокубки от Франции.
Благодаря победе «Ланса» в Кубке страны «Ренн» получил место в Лиге Европы вместо Лиги конференций. Он сыграет на общем этапе турнира.
В ЛК отправится «Монако», финишировавший в чемпионате седьмым. Его ждет отборочный раунд.