Микель Артета: «Арсенал» поднял планку на новый уровень — теперь хотим выиграть Лигу чемпионов"

30 мая в финале «канониры» встретятся с «ПСЖ».
"Мы подняли планку на новый уровень. Вот где мы сейчас [чемпионы АПЛ], и теперь нам нужно выйти на следующий уровень, а он наступит через шесть дней в Будапеште — нужно выиграть Лигу чемпионов, и мы это знаем.
Сейчас наша единственная задача — достичь этой цели. Энергия в команде среди ребят, среди всех — невероятная, у многих семьи, многие знают друг друга, знакомы как внутри, так и вокруг клуба.
Вы видите радость, но вы видите и амбиции. Мы это сделали [выиграли АПЛ], но теперь хотим другого. И учитывая наш путь в Лиге чемпионов в этом сезоне, думаю, нам нужно быть очень уверенными в том, что мы способны выйти и победить", — сказал Артета.