Смолов о Галицком: «Гениальный человек. У него склад ума — один на сто миллионов. Он опережает время»

— В чем главное величие Галицкого?
— Он просто гениальный человек. У него склад ума, который один на сто миллионов.
— Как ты это прочувствовал?
— В его рассуждениях относительно каких-то даже футбольных моментов. Он просто на ситуацию смотрит совершенно под другим углом и оценивает ее другим углом. И когда он свои мысли изъясняет, я, слушая это, анализирую, понимаю, что я даже на эту ситуацию так не смотрел.
Он опережает время, он понимает, что эта ситуация через два года будет вот так выглядеть, поэтому она, например, не заслуживает внимания или включенности. А может наоборот: неочевидная вещь, на которую он будет сильно обращать внимание и уделять время, — сказал Смолов в интервью Okko Спорт.