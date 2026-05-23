Чемпион СССР по футболу Рожков скончался на 84-м году жизни

Рожков выступал за «Спартак» в 1963—1965, 1967−1969 и в 1974 годах, провел за команду 161 матч и забил 8 мячей. В составе «красно-белых» он стал чемпионом СССР 1969 года и завоевал два Кубка страны (1963, 1965). В 1984 году Рожков работал тренером «Спартака».