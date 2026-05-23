Шикунов о Дзюбе: «Это наша легенда, таких нападающих 3−4 в истории российского футбола — Кержаков, Веретенников, Павлюченко и он. “Акрон” выжил за счет Артема»

Сегодня тольяттинский клуб сохранил прописку в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Ротором» (2:0, 0:1).
"Дзюба потрясающий нападающий, уникальный, это наша легенда. Таких нападающих три‑четыре человека в истории российского футбола — Кержаков, Веретенников, Павлюченко и он.
«Акрон» выжил за счет Дзюбы. Артем делал погоду в команде два года. Он боец, посмотрите, как он руководит командой, молодыми игроками прямо на поле", — сказал Шикунов.
Дзюба заявил, что покидает «Акрон». Форвард ответил журналисту сразу после игры с «Ротором» в стыках: «Рад, что остались в РПЛ, как будто чемпионами стали, #####».
