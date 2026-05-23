Футбол. Испания
1-й тайм
Алавес
0
:
Райо Вальекано
0
П1
2.07
X
3.46
П2
3.80
Футбол. Испания
1-й тайм
Бетис
1
:
Леванте
0
П1
2.40
X
4.50
П2
5.50
Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
0
:
Севилья
0
П1
1.91
X
3.50
П2
4.60
Футбол. Испания
1-й тайм
Эспаньол
0
:
Реал Сосьедад
0
П1
2.38
X
3.67
П2
2.95
Футбол. Испания
1-й тайм
Хетафе
0
:
Осасуна
0
П1
3.20
X
2.65
П2
3.06
Футбол. Испания
1-й тайм
Жирона
0
:
Эльче
0
П1
1.82
X
3.75
П2
4.40
Футбол. Испания
1-й тайм
Мальорка
0
:
Овьедо
0
П1
1.50
X
4.30
П2
7.50
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
0
:
Атлетик
0
П1
1.57
X
4.80
П2
5.60
Футбол. Испания
1-й тайм
Валенсия
0
:
Барселона
0
П1
3.36
X
4.15
П2
2.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Лацио
0
:
Пиза
0
П1
1.68
X
3.62
П2
6.50
Футбол. Италия
завершен
Болонья
3
:
Интер
3
П1
X
П2

Шикунов о Дзюбе: «Это наша легенда, таких нападающих 3−4 в истории российского футбола — Кержаков, Веретенников, Павлюченко и он. “Акрон” выжил за счет Артема»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов назвал форварда «Акрона» Артема Дзюбу легендой российского футбола.

Источник: Спортс‘’

Сегодня тольяттинский клуб сохранил прописку в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Ротором» (2:0, 0:1).

"Дзюба потрясающий нападающий, уникальный, это наша легенда. Таких нападающих три‑четыре человека в истории российского футбола — Кержаков, Веретенников, Павлюченко и он.

«Акрон» выжил за счет Дзюбы. Артем делал погоду в команде два года. Он боец, посмотрите, как он руководит командой, молодыми игроками прямо на поле", — сказал Шикунов.

Дзюба заявил, что покидает «Акрон». Форвард ответил журналисту сразу после игры с «Ротором» в стыках: «Рад, что остались в РПЛ, как будто чемпионами стали, #####».

Переходные матчи эксклюзивно в VK Видео.