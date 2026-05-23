«Акрон» объявил об уходе Дзюбы: «Контракт продлен не будет. Команде нужны новые герои, благодарим Артема за неимоверный вклад в результаты команды»

Ранее об этом сообщил сам форвард после ответного стыкового матча с «Ротором» (0:1, 2:0 — первый матч).
«Мы завершаем сотрудничество с Артемом Дзюбой: контракт продлен не будет. Артем вошел в историю клуба, стал лучшим бомбардиром “Акрона”, побил всевозможные рекорды в российском футболе.
Дзюба помог нашему клубу на определенном этапе развития. Мы благодарны ему за его отношение и вклад в результаты. «Акрону» нужны новые герои, мы хотим дальше расти и развиваться, делать ставку на новые имена и, в том числе, собственных воспитанников, которым мы много доверяли в прошедшем сезоне«, — приводит слова владельца “Акрона” Павла Морозова пресс-служба клуба.