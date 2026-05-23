«Лучшая девятка в мире». «Бавария» о Кейне после его хет-трика в финале Кубка Германии

«Бавария» назвала нападающего Харри Кейна лучшей девяткой в мире после его хет-трика в ворота «Штутгарта» (3:0) в финале Кубка Германии.
«Лучшая девятка в мире», — написала пресс-служба мюнхенского клуба.
Кейн — третий игрок после Месси (73) и Роналду (61) в XXI веке, забивший более 60 голов в сезоне за клуб из топ-5 лиг. У форварда «Баварии» 61 мяч.