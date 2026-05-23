Тренер «Ротора» Парфенов о судействе в игре с «Акроном»: «Плевок в нашу сторону. Мы свое дело сделали, забили мяч, который отменили»

Арбитр не засчитал второй гол волгоградцев в переходном матче. Минимальной победы не хватило для выхода в РПЛ, так как «Ротор» уступил в первой встрече со счетом 0:2.
"Могу сказать только теплые слова в адрес команды, до последнего держали соперника в напряжении. Благодарен Денису Бояринцеву, который начинал строить этот крепкий коллектив, руководству и нашей армии болельщиков.
В противостоянии два матча, стоит винить себя за простейшие два пропущенных гола в первом матче, не доиграли в эпизодах. Но там и соперник должен был оставаться вдесятером на 4‑й минуте, мы молчали терпеливо и солидно.
Сегодня в нашу сторону был плевок. Мы свое дело сделали, забили мяч, который отменили. Могли забивать еще, реализация подвела и в первом, и во втором матче", — сказал Парфенов.