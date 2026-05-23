Игроки «Реала» и «Атлетика» проводили Карвахаля коридором почета. Капитана мадридцев заменили на 84-й минуте под овации «Бернабеу»

Мадридцы встречались с «Атлетиком» (4:2) в 38-м туре Ла Лиги.
Капитан покинул поле под бурные аплодисменты посетителей «Сантьяго Бернабеу». Футболисты обеих команд выстроились в коридор почета — Карвахаль попрощался с каждым из них. Капитанскую повязку он передал Федерико Вальверде.
Также защитник обнялся с запасными и тренерским штабом, в том числе с Альваро Арбелоа, с которым, как сообщалось, у него не лучшие отношения.
В конце игры Карвахаля признали лучшим игроком матча.
