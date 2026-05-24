Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Райо Вальекано
2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Леванте
1
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Севилья
0
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Реал Сосьедад
1
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Осасуна
0
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Эльче
1
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Овьедо
0
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Атлетик
2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Барселона
1
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Пиза
1
Футбол. Италия
завершен
Болонья
3
:
Интер
3
Владелец «Акрона» Морозов об уходе Дзюбы: «Хотим уйти от футбола, который сосредоточен на одном форварде. Хотим показывать быстрый, современный, атакующий футбол»

Владелец «Акрона» Павел Морозов высказался об уходе Артема Дзюбы из команды.

Источник: Спортс‘’

— Есть ли у вас понимание, что уход Артема Дзюбы из «Акрона» — это даже к лучшему? Потому что слишком уж на нем была заточена игра, а хотелось бы видеть более разнообразный футбол.

— Конечно, так и есть. Все комбинации наигрывались на него, с учетом его сильных качеств. Вся игра была через Артема. Я это не отрицаю и даже признаю. Когда он получил травму в игре с «Краснодаром», мы столкнулись с тем, что не знаем, как действовать без него. По привычке посылали мяч вперед, где его уже некому принимать.

Сейчас Артем уходит. И это совпадает с тем, что мы хотим уйти от футбола, который был слишком сосредоточен на фигуре одного форварда. Мы хотим найти нового главного тренера, который поставит «Акрону» более целостный, разнообразный и комбинационный футбол. Хотим перестроить нашу игру, показывать быстрый, современный, атакующий футбол, больше играть через пас, комбинировать и играть от себя, — сказал Морозов.

«Акрон» объявил об уходе Дзюбы: «Контракт продлен не будет. Команде нужны новые герои, благодарим Артема за неимоверный вклад в результаты команды».