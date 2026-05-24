Матч-центр
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Райо Вальекано
2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Леванте
1
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Севилья
0
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Реал Сосьедад
1
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Осасуна
0
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Эльче
1
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Овьедо
0
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Атлетик
2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Барселона
1
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Пиза
1
Футбол. Италия
завершен
Болонья
3
:
Интер
3
Шелтон — в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»

Шестая ракетка мира Бен Шелтон поспорил с австрийским журналистом из-за Чемпионата мира по футболу на пресс-конференции «Ролан Гаррос».

— Остается всего пара недель до начала Чемпионата мира по футболу, который пройдет у тебя дома. Насколько ты будешь этим увлечен? Сборная США выглядит очень слабо, так что ты об этом думаешь?

— Откуда ты?

— Я из Австрии. У нас все хорошо, могу сказать точно.

— Ничего не знаю о сборной Австрии по футболу.

— Стоило бы.

— Я не слышал никаких новостей. Сначала я подумал, что ты француз, — тогда я бы отдал тебе должное, потому что они очень, очень хороши. Но теперь… Ну ты серьезно, чувак?

Конечно, я буду болеть за команду США. Но, наверное, «Уимблдон» меня будет интересовать больше, чем Чемпионат мира по футболу. Хотя смотреть я буду, это точно.

После этого Шелтон, отвечая на вопрос про недовольство призовыми, сказал:

— У нас так много талантов в топ-200 и даже за его пределами, что, занимая такое место в рейтинге, можно было бы зарабатывать на жизнь этим видом спорта. Но сейчас это не так.

— Может быть, не так хорошо, как в знаменитой австрийской команде по футболу, но…

— Да, да, спасибо, спасибо.

— Никто особо не говорит об Австрии в этом виде спорта, но как…

— Я такого не говорил.

Сборная США сейчас на 16-м месте рейтинга ФИФА. Австрия же идет 24-й — помимо этого, в ее группе находится Аргентина, действующие чемпионы мира.

Чемпионат мира по футболу стартует 11 июня.