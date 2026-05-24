Шелтон — в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»

— Остается всего пара недель до начала Чемпионата мира по футболу, который пройдет у тебя дома. Насколько ты будешь этим увлечен? Сборная США выглядит очень слабо, так что ты об этом думаешь?
— Откуда ты?
— Я из Австрии. У нас все хорошо, могу сказать точно.
— Ничего не знаю о сборной Австрии по футболу.
— Стоило бы.
— Я не слышал никаких новостей. Сначала я подумал, что ты француз, — тогда я бы отдал тебе должное, потому что они очень, очень хороши. Но теперь… Ну ты серьезно, чувак?
Конечно, я буду болеть за команду США. Но, наверное, «Уимблдон» меня будет интересовать больше, чем Чемпионат мира по футболу. Хотя смотреть я буду, это точно.
После этого Шелтон, отвечая на вопрос про недовольство призовыми, сказал:
— У нас так много талантов в топ-200 и даже за его пределами, что, занимая такое место в рейтинге, можно было бы зарабатывать на жизнь этим видом спорта. Но сейчас это не так.
— Может быть, не так хорошо, как в знаменитой австрийской команде по футболу, но…
— Да, да, спасибо, спасибо.
— Никто особо не говорит об Австрии в этом виде спорта, но как…
— Я такого не говорил.
Сборная США сейчас на 16-м месте рейтинга ФИФА. Австрия же идет 24-й — помимо этого, в ее группе находится Аргентина, действующие чемпионы мира.
Чемпионат мира по футболу стартует 11 июня.