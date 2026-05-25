Майкл Кэррик: «МЮ» мощно финишировал. Это фундамент для дальнейшего развития в следующем сезоне"

В последних 6 матчах манкунианцы одержали 5 побед и один раз сыграли вничью.
"Мы мощно финишировали. У нас была хорошая серия игр, третье место было практически гарантировано, поэтому мне понравилось, как мы заканчивали сезон, продолжая в том же духе. Мы воспринимали этот отрезок не как конец сезона, а следующий этап, и сегодняшний матч наглядно показал, насколько хорошо ребята подошли к игре.
«Брайтон» — один из самых сложных соперников, если ты не в форме. Хороший настрой, хорошая самоотдача и высокое качество игры — у нас было много поводов для радости.
Мы ставили перед собой высокие цели, здесь это необходимо. Мы хотели финишировать как можно выше. В стабильности и уровне игры есть большая заслуга игроков. Это фундамент для дальнейшего развития в следующем сезоне", — сказал Кэррик.