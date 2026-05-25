Дмитриев о двух отбитых пенальти Помазуном: «Верил в Илью с самого начала, поэтому не удивлен. Он и на тренировках здорово отбивает»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев оценил игру вратаря красно-белых Ильи Помазуна, который отразил два удара в послематчевой серии 11-метровых в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (1:1, 4:3 пен.).
"Верил в Илью с самого начала, поэтому не удивлен, что он так играет в серии. Он и на тренировках всегда здорово отбивает пенальти, и в игре показал себя.
Но этот трофей — заслуга всей команды, всего тренерского штаба. Были очень непростые решающие матчи, но мы верили, что можем выиграть Кубок. Мы «Спартак» и всегда должны ставить перед собой максимальные цели. И сейчас счастливы, что удалось принести трофей клубу, порадовать наших болельщиков", — сказал Дмитриев.