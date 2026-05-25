Дюков о лимите: «Решение принято, оно будет реализовано. В ряде клубов молодые россияне становятся лидерами на поле»

Со следующего сезона в заявке клуба не может быть более 12 иностранцев, на поле — не более семи. Ранее действовала схема «13+8».
"Решение о лимите принято, оно будет реализовано. Я уже высказался по этому вопросу. Сложно предъявлять претензии нашим клубам, они инвестируют огромные деньги в развитие академии. Клубы вложили очень много, эта работа продолжается.
Важна система соревнований, чтобы игроки получали практику. Для решения этих задач есть ЮФЛ. Очень важно развитие массового детского футбола, проект «Футбол в школе».
В ряде клубов молодые российские футболисты становятся лидерами на поле", — сказал Дюков.