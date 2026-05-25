Директор «СКА Хабаровск» о назначении Юрана: «У него здоровые тренерские амбиции. Его опыт и профессиональные качества дадут команде новый импульс»

"Мы не спешили с назначением нового главного тренера. Спокойно рассмотрели несколько кандидатур и решили остановить выбор на Юране.
Сергей Николаевич — известный специалист, который уже работал в нашем клубе и не понаслышке знает нашу специфику. Он с самого начала переговоров проявил заинтересованность в возвращении в Хабаровск.
У него есть здоровые тренерские амбиции. Уверены, его опыт и профессиональные качества дадут команде новый импульс и наши футболисты в новом сезоне смогут порадовать болельщиков яркой игрой и результатом", — сказал Кандалинцев.
В прошедшем сезоне Лиги PARI СКА занял 12-е место.