Миньоле завершил карьеру. Вратарь выиграл ЛЧ с «Ливерпулем» в 2019-м

"Слов не хватает, чтобы описать свои чувства… Я вечно благодарен всем, кто меня поддерживал, всем, кто в меня верил.
Это честь — завершить карьеру в этом прекрасном клубе вместе с болельщиками, со всеми в клубе и со всеми моими близкими", — написал 38-летний бельгиец.
С 2013 по 2019 год он выступал за «Ливерпуль», с которым выиграл Лигу чемпионов в 2019-м.
В составе «Брюгге» Миньоле 5 раз становился чемпионом Бельгии, один раз выиграл Кубок страны и дважды становился обладателем Суперкубка.
За сборную Бельгии голкипер провел 35 матчей, став бронзовым призером ЧМ-2018.