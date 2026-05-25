Пономарев за Игдисамова в ЦСКА: «Сколько можно преклоняться перед иностранщиной? Могу ему подсказать, если обратятся. Не обратятся — буду через прессу»

39-летний специалист стал и.о. тренера армейцев в начале мая после отставки Фабио Челестини.
«Это нормально, буду рад, если его назначат. Нужно своим ребятам доверять. Хватит все, что не пригодилось в Европе, тащить к себе. Сколько можно преклоняться перед иностранщиной? Что, у нас своих ребят нет? Гусев поработал в “Динамо”, но все равно поменяли. Напрасно.
Игдисамов же пусть поработает. При нем ЦСКА уже начал в нападении хорошо взаимодействовать, молодежь начал выпускать. Нужно доверять ребяткам, а не всяким Лусиано [Гонду]", — сказал бывший защитник ЦСКА.
«Мы ему [Игдисамову] все поможем. Я сам могу ему подсказать, если мне что-то будет не нравиться. С удовольствием, но если ко мне обратятся. Не обратятся, но что сделаешь — буду через прессу подсказывать», — добавил Пономарев.