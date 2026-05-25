Артем Дзюба может провести бой по ММА

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Бывший футболист сборной России Артем Дзюба может провести поединок по смешанным единоборствам (ММА). Об этом ТАСС рассказал глава организации Fight Nights Камил Гаджиев.
Как ранее сообщал ТАСС, Дзюба покинул футбольный клуб «Акрон». Футболист в разговоре с журналистами отметил, что планирует продолжить карьеру.
«Ведем переговоры с Артемом Дзюбой», — сказал Гаджиев.
Дзюба несколько раз проводил тренировки с бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александром Волковым. А также тренировался с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Роем Джонсом — младшим.
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.