Любимчик Галицкого покинет «Краснодар», Сафонов может уйти из «ПСЖ». Трансферные слухи дня

Моуринью готовит распродажу в «Реале»
Тренер «Бенфики» Жозе Моуринью близок к возвращению в «Реал». По информации Marca, португалец планирует избавиться сразу от десяти футболистов, чтобы построить дисциплинированную команду с надежной защитой.
Самая громкая новость — клуб может покинуть Винисиус Жуниор. Для Моуринью статус игрока не имеет значения, ему нужен порядок на поле. Кроме бразильца, в список на выход попали Эдуарду Камавинга, Ферлан Менди, Андрей Лунин, Даниель Себальос и Гонсало Гарсия. Будущее Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени тоже под вопросом.
Сергей Юран вернулся в Россию
Сергей Юран снова стал главным тренером «СКА-Хабаровск». Об этом официально объявила пресс-служба хабаровского клуба в своих соцсетях. Новое соглашение со специалистом рассчитано на один год.
Юран уже руководил «СКА-Хабаровск» с октября 2020 по февраль 2022 года. После этого этапа карьеры он работал в Премьер-лиге, возглавляя подмосковные «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Последним местом работы тренера до возвращения в Россию был турецкий «Серикспор».
Эдуард Сперцян намекнул на уход из «Краснодара»
Лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян, похоже, покидает команду. После поражения от «Спартака» в серии пенальти в финале Кубка России полузащитник честно ответил на вопрос о своем будущем: «Посмотрим. Возможно, это был мой последний матч за клуб».
В этом сезоне 25-летний хавбек сыграл 42 матча, забил 14 голов и отдал 18 голевых передач. Его контракт действует до 2029 года, но удерживать полузащитника при хорошем предложении из Европы клуб вряд ли станет.
«Ахмат» подписал двухметрового африканца
Грозненский «Ахмат» укрепил состав к новому сезону. К команде Станислава Черчесова присоединился 27-летний малиец Ибраима Сидибе, у которого закончился контракт с французским «Генгамом». Соглашение рассчитано на три года.
Главная фишка новичка — его рост (202 сантиметра). В прошлом сезоне во второй французской лиге Сидибе стал лучшим в команде по единоборствам, выиграв 80% борьбы в воздухе. Воспитанником академии «ПСЖ» интересовались английские «КПР» и «Рексем», но он выбрал продолжение карьеры в России.
«Аль-Наср» хочет купить Матвея Сафонова
Саудовский «Аль-Наср» рассматривает трансфер российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова. По данным Mash, кандидатуру 27-летнего голкипера руководству посоветовал тренер Жорже Жезуш.
Боссы саудовского клуба настроены серьезно и прилетят в Будапешт на финал Лиги чемпионов, где «ПСЖ» сыграет против «Арсенала», чтобы лично оценить форму Сафонова в важнейшем матче Европы.
«Челси» отказался продавать Жоао Педро в «Барселону»
«Барселона» попыталась купить нападающего «Челси» Жоао Педро и начала предварительные переговоры. Однако лондонский клуб ответил категорическим отказом. Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, «Челси» не отпустит бразильца этим летом даже за рекордные деньги.
Педро перешел в лондонский клуб прошлым летом из «Брайтона» и забил 20 голов в 50 матчах. Сейчас Transfermarkt оценивает 24-летнего форварда в 75 миллионов евро, а его контракт рассчитан до 2033 года.