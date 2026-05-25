Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2

Любимчик Галицкого покинет «Краснодар», Сафонов может уйти из «ПСЖ». Трансферные слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: РИА "Новости"

Моуринью готовит распродажу в «Реале»

Тренер «Бенфики» Жозе Моуринью близок к возвращению в «Реал». По информации Marca, португалец планирует избавиться сразу от десяти футболистов, чтобы построить дисциплинированную команду с надежной защитой.

Самая громкая новость — клуб может покинуть Винисиус Жуниор. Для Моуринью статус игрока не имеет значения, ему нужен порядок на поле. Кроме бразильца, в список на выход попали Эдуарду Камавинга, Ферлан Менди, Андрей Лунин, Даниель Себальос и Гонсало Гарсия. Будущее Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени тоже под вопросом.

Источник: Reuters

Сергей Юран вернулся в Россию

Сергей Юран снова стал главным тренером «СКА-Хабаровск». Об этом официально объявила пресс-служба хабаровского клуба в своих соцсетях. Новое соглашение со специалистом рассчитано на один год.

Юран уже руководил «СКА-Хабаровск» с октября 2020 по февраль 2022 года. После этого этапа карьеры он работал в Премьер-лиге, возглавляя подмосковные «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Последним местом работы тренера до возвращения в Россию был турецкий «Серикспор».

Источник: Спорт-Экспресс

Эдуард Сперцян намекнул на уход из «Краснодара»

Лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян, похоже, покидает команду. После поражения от «Спартака» в серии пенальти в финале Кубка России полузащитник честно ответил на вопрос о своем будущем: «Посмотрим. Возможно, это был мой последний матч за клуб».

В этом сезоне 25-летний хавбек сыграл 42 матча, забил 14 голов и отдал 18 голевых передач. Его контракт действует до 2029 года, но удерживать полузащитника при хорошем предложении из Европы клуб вряд ли станет.

Источник: РИА "Новости"

«Ахмат» подписал двухметрового африканца

Грозненский «Ахмат» укрепил состав к новому сезону. К команде Станислава Черчесова присоединился 27-летний малиец Ибраима Сидибе, у которого закончился контракт с французским «Генгамом». Соглашение рассчитано на три года.

Главная фишка новичка — его рост (202 сантиметра). В прошлом сезоне во второй французской лиге Сидибе стал лучшим в команде по единоборствам, выиграв 80% борьбы в воздухе. Воспитанником академии «ПСЖ» интересовались английские «КПР» и «Рексем», но он выбрал продолжение карьеры в России.

«Аль-Наср» хочет купить Матвея Сафонова

Саудовский «Аль-Наср» рассматривает трансфер российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова. По данным Mash, кандидатуру 27-летнего голкипера руководству посоветовал тренер Жорже Жезуш.

Боссы саудовского клуба настроены серьезно и прилетят в Будапешт на финал Лиги чемпионов, где «ПСЖ» сыграет против «Арсенала», чтобы лично оценить форму Сафонова в важнейшем матче Европы.

Источник: РИА "Новости"

«Челси» отказался продавать Жоао Педро в «Барселону»

«Барселона» попыталась купить нападающего «Челси» Жоао Педро и начала предварительные переговоры. Однако лондонский клуб ответил категорическим отказом. Как сообщает инсайдер Бен Джейкобс, «Челси» не отпустит бразильца этим летом даже за рекордные деньги.

Источник: Reuters

Педро перешел в лондонский клуб прошлым летом из «Брайтона» и забил 20 голов в 50 матчах. Сейчас Transfermarkt оценивает 24-летнего форварда в 75 миллионов евро, а его контракт рассчитан до 2033 года.

Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
