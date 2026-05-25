Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о драке Вальверде и Тчуамени: «Проблема не в утечках, а в том, что такие ситуации воспринимаются как нормальное явление. С системой что-то не т

Напомним, ранее сообщалось, что игроки мадридской команды подрались на тренировке 7 мая, в результате чего уругваец был отправлен в больницу — у него была выявлена черепно-мозговая травма, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще за день до этого.
Клуб оштрафовал обоих игроков на 500 тысяч евро.
— Раздевалка «Реала» испорчена?
— Я не знаю, потому что я не нахожусь в раздевалке. Говорили, что «драки случаются, но это ненормально, когда информация просачивается наружу». Я не думаю, что проблема в утечках информации. Проблема в том, что такие ситуации возникают, и в раздевалке они воспринимаются как нормальное явление.
Что-то не так в системе. Вот почему нам нужно профессионализировать все аспекты: спортивные и финансовые. В профессиональным клубе, где в каждом отделе работают профессионалы, установлена четкая иерархия и есть уважение к этой иерархии, такого быть не должно.
— То есть, вы хотите сказать, что иерархией пренебрегают?
— Как болельщик «Реала», я считаю, что этому клубу сейчас не хватает иерархии, профессионалов, ценностей и истинного духа «Реала». Всего этого не хватает.
— Как бы вы урегулировали ситуацию с дракой между Вальверде и Тчуамени?
— Я не знаю подробностей этой драки. Я знаю только то, что просочилось в прессу, и я не уверен, все ли это правда. Не зная всех деталей и предыстории, у меня недостаточно информации, чтобы высказать свое мнение, — сказал Рикельме.
Перес о драке Вальверде и Тчуамени: «Это ужасно, но утечка информации еще хуже. За время моей работы не проходило ни одного года, чтобы игроки не подрались».