Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о драке Вальверде и Тчуамени: «Проблема не в утечках, а в том, что такие ситуации воспринимаются как нормальное явление. С системой что-то не т

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме высказался о конфликте Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени.

Источник: Спортс‘’

Напомним, ранее сообщалось, что игроки мадридской команды подрались на тренировке 7 мая, в результате чего уругваец был отправлен в больницу — у него была выявлена черепно-мозговая травма, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще за день до этого.

Клуб оштрафовал обоих игроков на 500 тысяч евро.

— Раздевалка «Реала» испорчена?

— Я не знаю, потому что я не нахожусь в раздевалке. Говорили, что «драки случаются, но это ненормально, когда информация просачивается наружу». Я не думаю, что проблема в утечках информации. Проблема в том, что такие ситуации возникают, и в раздевалке они воспринимаются как нормальное явление.

Что-то не так в системе. Вот почему нам нужно профессионализировать все аспекты: спортивные и финансовые. В профессиональным клубе, где в каждом отделе работают профессионалы, установлена четкая иерархия и есть уважение к этой иерархии, такого быть не должно.

— То есть, вы хотите сказать, что иерархией пренебрегают?

— Как болельщик «Реала», я считаю, что этому клубу сейчас не хватает иерархии, профессионалов, ценностей и истинного духа «Реала». Всего этого не хватает.

— Как бы вы урегулировали ситуацию с дракой между Вальверде и Тчуамени?

— Я не знаю подробностей этой драки. Я знаю только то, что просочилось в прессу, и я не уверен, все ли это правда. Не зная всех деталей и предыстории, у меня недостаточно информации, чтобы высказать свое мнение, — сказал Рикельме.

Перес о драке Вальверде и Тчуамени: «Это ужасно, но утечка информации еще хуже. За время моей работы не проходило ни одного года, чтобы игроки не подрались».