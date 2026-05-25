Де ла Фуэнте о травме Ямаля: «Все игроки будут доступны либо к первому, либо ко второму матчу ЧМ-2026. Пойдем на риск, если будет необходимо. Мы должны выиграть каждый матч»

Ранее сообщалось, что футболист из-за травмы может пропустить первый матч на ЧМ-2026 против команды Кабо-Верде.
"Мы не будем спешить. Имеющиеся у нас данные указывают на то, что все игроки будут доступны либо к первому, либо ко второму матчу.
Мы не будем рисковать, но если футболисты и хотят рисковать, то только на чемпионате мира.
Мы пойдем на риск, если это будет необходимо. Мы должны выиграть каждый матч. Если футболисты не играют, значит, я считаю, что им не следует играть", — сказал Луис де ла Фуэнте.