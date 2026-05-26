«Вольфсбург» вылетел во 2-й дивизион Германии после 29 сезонов в Бундеслиге. «Падерборн» вернулся в высшую лигу спустя 6 лет после вылета

Сегодня команда Дитера Хеккинга потерпела поражение от «Падерборна» на выезде в ответном стыковом матче за право играть в Бундеслиге в следующем сезоне (1:2, первая игра — 0:0).
Форвард гостей Дженан Пейчинович открыл счет на 3-й минуте. Филип Билбия сравнял счет на 38-й, а Лаурин Курда вывел хозяев вперед на 100-й.
Отметим, что «волки» играли в меньшинстве с 14-й минуты — Йоаким Мэле получил две желтые карточки.
«Вольфсбург» будет играть во втором дивизионе Германии впервые с сезона-1996/97. В 29 последних сезонах клуб выступал в высшей лиге.
«Падерборн» вернулся в Бундеслигу спустя шесть сезонов после вылета из нее.