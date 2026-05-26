Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Кандидат в президенты «Реала» Рикельме об Алонсо: «Его назначение было правильным шагом, а увольнение — ошибкой. Нельзя создать проект за три месяца»

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме высказался об увольнении Хаби Алонсо из клуба.

Алонсо возглавил мадридскую команду в июне 2025 года и покинул пост главного тренера в январе 2026-го.

— Что вы думаете о том, как клуб обошелся с Хаби Алонсо?

— Я не знаком с Хаби лично, но считаю его большим профессионалом. Как игрок, он был легендой, а его достижение в качестве тренера «Байера», я считаю, было историческим.

Его назначение было правильным шагом, а увольнение — ошибкой, нельзя создать проект за три месяца. Я думаю, болельщики «Реала» разочарованы тем, как сложилась эта ситуация, тем временем, которое ему дали. И прежде всего, ему должны были дать полномочия для управления раздевалкой.

— А ему их не дали?

— Судя по тому, что я читал, ему не хватало времени и свободы в принятии решений, — сказал Рикельме.