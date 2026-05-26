Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Бернарду спросил Гвардиолу, с кем он разговаривал, сидя рядом с пустым креслом. Пеп засмущался и ничего не ответил

«Манчестер Сити» провел прощальное мероприятие по случаю ухода из клуба тренера Пепа Гвардиолы и футболистов Бернарду Силвы и Джона Стоунза.

Источник: Спортс‘’

Церемонию посетили не только действующие игроки команды, но и, в частности, экс-капитан «горожан» Венсан Компани, который сейчас тренирует «Баварию», и Джек Грилиш, отыгравший минувший сезон в аренде в «Эвертоне».

Футболисты представили собравшимся болельщикам все 20 трофеев, которые клуб выиграл за 10 лет работы Гвардиолы в «Сити».

Затем игроки со сцены смогли обратиться к Пепу, и Бернарду решил вспомнить завирусившееся и ставшее мемом видео, в котором тренер по ходу одного из матчей обращается к кому-то рядом, хотя соседнее кресло перед ним пустовало.

Гвардиола, увидев ролик, рассмеялся и в то же время смутился, однако ответа на вопрос у него не нашлось.