Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Тренер вратарей «Спартака» о финале Кубка: «Оба голкипера сыграли прекрасно. Максименко провел великолепный матч в основное время. Помазун — настоящий специалист по пенальти»

Тренер вратарей «Спартака» Начо Торрес похвалил обоих голкиперов клуба после победы над «Краснодаром» (1:1, 4:3 по пенальти) в финале Фонбет Кубка России.

Источник: Спортс‘’

28-летний Максименко полностью отыграл основное время, а 29-летний Помазун вышел на серию пенальти и отразил 2 удара краснодарцев.

"Победа в Кубке — отличный момент для всех нас. Эта команда проделала очень много работы и точно заслужила победу. Что касается игры вратарей, то все наши голкиперы просто прекрасно работают на тренировках.

Максименко провел великолепный матч в основное время, сделал несколько важных сэйвов. А Помазун — это настоящий специалист по пенальти. Эта победа — отличный момент для него. Он большой молодец. Оба вратаря сыграли прекрасно. Я очень рад за них", — сказал Торрес.