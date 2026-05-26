Семшов о «Спартаке»: «Должен бороться за чемпионство, тут и говорить не о чем. Работа Карседо — качественная в плане поставленной игры»

В минувшем сезоне красно-белые заняли 4-е место в Мир РПЛ и выиграли Фонбет Кубок России, завоевав первый трофей с 2022 года.
«Тут даже не о чем говорить. “Спартак” — это команда, которая должна бороться за чемпионство.
По составу нужно усиление, но тренер Карседо лучше знает, какое именно. Думаю, что костяк команды сохранится на следующий сезон. Даже с нынешним составом «Спартак» может бороться за высокие места.
Работу Карседо можно признать качественной в плане поставленной игры, а не только потому, что он завоевал Кубок России", — сообщил Семшов.