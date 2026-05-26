Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Селихов о будущем: «Больно и обидно оставаться в Первой лиге. Контракт с “Уралом” еще 2 года действует, нужно поговорить с руководством»

Вратарь «Урала» Александр Селихов заявил, что планирует обсудить свое будущее с руководством клуба.

Источник: Спортс‘’

По итогам стыковых матчей клуб уступил махачкалинскому «Динамо» и продолжит выступление в Лиге PARI.

— Хочу отдохнуть, проанализировать этот сезон. Думаю, нужно поговорить с руководством о дальнейших планах, потому что мой контракт действует еще два года.

— Есть желание сменить команду?

— Не знаю, надо разговаривать. Больно и обидно оставаться в Первой лиге.

— Ваш уровень все же выше Первой лиги.

— Я и говорю: больно и обидно. Приходил, чтобы все вместе решали задачу, но второй год не складывается.

— Президент «Урала» отпустит, если поступит хорошее предложение?

— Не могу сказать. Это больше вопрос к Григорию Викторовичу [Иванову].

— Что позитивного отметите в прошлом сезоне?

— Хоть и были хорошие отрезки, серии игр на ноль, но, думаю, негатив перевешивает позитив, — сказал Селихов.