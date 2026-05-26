Селихов о будущем: «Больно и обидно оставаться в Первой лиге. Контракт с “Уралом” еще 2 года действует, нужно поговорить с руководством»

По итогам стыковых матчей клуб уступил махачкалинскому «Динамо» и продолжит выступление в Лиге PARI.
— Хочу отдохнуть, проанализировать этот сезон. Думаю, нужно поговорить с руководством о дальнейших планах, потому что мой контракт действует еще два года.
— Есть желание сменить команду?
— Не знаю, надо разговаривать. Больно и обидно оставаться в Первой лиге.
— Ваш уровень все же выше Первой лиги.
— Я и говорю: больно и обидно. Приходил, чтобы все вместе решали задачу, но второй год не складывается.
— Президент «Урала» отпустит, если поступит хорошее предложение?
— Не могу сказать. Это больше вопрос к Григорию Викторовичу [Иванову].
— Что позитивного отметите в прошлом сезоне?
— Хоть и были хорошие отрезки, серии игр на ноль, но, думаю, негатив перевешивает позитив, — сказал Селихов.