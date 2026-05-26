Пирло познакомился с Овечкиным: «Я не фанат хоккея, но знаю, что он великий спортсмен»

— Известный хоккеист Александр Овечкин является амбассадором российской букмекерской компании, вы также играли в Америке. Возможно, вы пересекались с ним, следили за ним?
— Нет, к сожалению, мы с ним не были знакомы до воскресенья. Я не фанат хоккея, но знаю, что он великий спортсмен, — сказал Андреа Пирло.
24 мая Овечкин посетил суперфинал Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:1, пенальти 4:3).
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше