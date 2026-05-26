«Оренбург»: «Если бы нам удалось подписать Кокорина, Дзюбу и Каземиро, то в следующем сезоне за нас на поле был бы КДК»

По окончании сезона оба футболиста стали свободными агентами. 37‑летний Дзюба покинул «Акрон», 35‑летний Кокорин ушел из «Ариса».
— Может ли «Оренбург» рассмотреть возможность усиления Дзюбой и Кокориным, которые остаются без команд этим летом?
— Сейчас много футболистов стали свободными агентами. Кокорин — хороший нападающий, способный усилить многие команды. Дзюба — безоговорочный лидер мнения и профессионал. Каземиро — потрясающий футболист мирового уровня.
Если бы нам удалось подписать этих троих футболистов, то в следующем сезоне за нас на поле был бы КДК. Но боюсь, это всего лишь слухи и домыслы. Нельзя верить тому, что пишут в интернете, — заявили в пресс‑службе «Оренбурга».