Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
27.05
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.55
П2
4.35
Футбол. Товарищеские матчи
28.05
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.27
П2
2.56
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Пулишич, Маккенни, Дест, Балогун, Веа, Рейна и Тилльман — в заявке США на ЧМ-2026

Опубликована заявка сборной США на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Тренерский штаб во главе с Маурисио Почеттино вызывает на турнир следующих игроков:

— вратари: Кристофер Брэйди («Чикаго Файр»), Мэтт Фриз («Нью-Йорк Сити»), Мэтт Тернер («Нью-Инглэнд Революшн»);

— защитники: Александр Фриман («Вильярреал»), Энтони Робинсон («Фулхэм»), Остон Трасти («Селтик»), Крис Ричардс («Кристал Пэлас»), Марк Маккензи («Тулуза»), Серджиньо Дест (ПСВ), Тим Рим («Шарлотт»), Майлз Робинсон («Цинциннати»), Джо Скалли («Боруссия» Менхенгладбах);

— полузащитники: Макс Арфстен («Коламбус Крю»), Бренден Ааронсон («Лидс»), Кристиан Ролдан («Сиэтл Саундерс»), Джованни Рейна («Боруссия» Менхенгладбах), Себастьян Берхалтер («Ванкувер»), Малик Тилльман («Байер»), Тайлер Адамс («Борнмут»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Алехандро Сендехас («Америка»), Кристиан Пулишич («Милан»), Тимоти Веа («Марсель»);

— нападающие: Фоларин Балогун («Монако»), Хейджи Райт («Ковентри»), Рикардо Пепи (ПСВ).