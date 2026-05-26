Пулишич, Маккенни, Дест, Балогун, Веа, Рейна и Тилльман — в заявке США на ЧМ-2026

Тренерский штаб во главе с Маурисио Почеттино вызывает на турнир следующих игроков:
— вратари: Кристофер Брэйди («Чикаго Файр»), Мэтт Фриз («Нью-Йорк Сити»), Мэтт Тернер («Нью-Инглэнд Революшн»);
— защитники: Александр Фриман («Вильярреал»), Энтони Робинсон («Фулхэм»), Остон Трасти («Селтик»), Крис Ричардс («Кристал Пэлас»), Марк Маккензи («Тулуза»), Серджиньо Дест (ПСВ), Тим Рим («Шарлотт»), Майлз Робинсон («Цинциннати»), Джо Скалли («Боруссия» Менхенгладбах);
— полузащитники: Макс Арфстен («Коламбус Крю»), Бренден Ааронсон («Лидс»), Кристиан Ролдан («Сиэтл Саундерс»), Джованни Рейна («Боруссия» Менхенгладбах), Себастьян Берхалтер («Ванкувер»), Малик Тилльман («Байер»), Тайлер Адамс («Борнмут»), Уэстон Маккенни («Ювентус»), Алехандро Сендехас («Америка»), Кристиан Пулишич («Милан»), Тимоти Веа («Марсель»);
— нападающие: Фоларин Балогун («Монако»), Хейджи Райт («Ковентри»), Рикардо Пепи (ПСВ).