Крис Уоддл: «Главная проблема “Ливерпуля” — центральные защитники. Ван Дейк — великий игрок, но если команда хочет прогрессировать, то нужно с ним расстаться и выкупить Куансу у “Байер

Экс-полузащитник сборной Англии Крис Уоддл считает, что «Ливерпулю» надо избавляться от Вирджила ван Дейка.

«Главная проблема “Ливерпуля” в этом сезоне для меня — это центральные защитники. Вирджил ван Дейк — великий игрок для “Ливерпуля”. Я не хочу умалять его заслуг, но если “Ливерпуль” хочет прогрессировать в следующем сезоне, то нужно с ним расстаться. Возможно, было бы лучше, если бы он ушел уже в этом сезоне.

Я до сих пор удивлен, что они отпустили Джаррелла Куансу в «Байер». Они могли подписать Марка Гехи прошлым летом, но он в итоге перешел в «Манчестер Сити» в январе.

У Ибраима Конате в этом сезоне были сложности, а Джо Гомес — хороший центральный защитник, когда он в форме, просто он почти никогда не играет на этой позиции.

Я видел, как Уэйн Руни критиковал Мохамеда Салаха и говорил, что тот не должен был играть в последнем матче сезона после слов об Арне Слоте — мол, он подставил тренера. Но сейчас всем пора двигаться дальше. И ван Дейку тоже нужно уходить.

У них есть опция выкупа Куансы, и этим летом они обязательно должны ей воспользоваться. А если Джо Гомес будет здоров, то можно поискать действительно топового центрального защитника — это сильно поможет «Ливерпулю», — сказал Уоддл в интервью BoyleSports.