«Не беспокойтесь об арбитрах — испанцы не могут судить матчи нашей сборной». Сын Негрейры пошутил о судействе в преддверии ЧМ-2026

«Сейчас время объединиться. Речь идет не о “Барсе”, “Реале” или “Атлетико”. Сейчас наша футбольная команда — Испания. И речь идет о победе, а не о красивой игре. Так что мы должны объединиться.
И не беспокойтесь о судьях — испанцы не могут судить наши матчи (смеется). Просто шучу", — сказал Хавьер Энрикес в видео, опубликованном в его соцсетях.
Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре.