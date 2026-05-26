«Чем меньше игроков “Реала”, тем лучше для атмосферы сборной. Выбор де ла Фуэнте справедлив, он вызвал лучших». Журналист Санчес о заявке Испании без футболистов «Мадрида»

"Нравится вам это или нет, но нужно признать, что Луис де ла Фуэнте был справедлив. Тренер вызвал лучших игроков, 90% испанских болельщиков согласны с этой заявкой.
На первый взгляд может удивлять, что там нет футболистов «Реала», но если проанализировать сезон команды, становится понятно, что там почти не играют испанские футболисты, которых можно вызвать в сборную.
Карвахаль был травмирован и практически не играл весь сезон, Хейсен провел ужасный сезон. Для атмосферы в сборной всегда было лучше, когда мадридистов меньше. Им никогда не бывает достаточно. Если вызывают двоих — они хотят троих, если троих — требуют четверых.
С тем, как играет «Реал» в этом сезоне, с учетом состава и паспортов игроков, очень трудно натурализовать или вызвать французов, бразильцев или бельгийцев", — сказал Санчес.
Игроков «Реала» нет в заявке Испании на ЧМ-2026. Ямаль, Родри, Педри, Гави, Райя, Гримальдо, Льоренте и Кукурелья — в составе.