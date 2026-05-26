«Нагрузка — реальная проблема. Есть четкие доказательства вреда, а она растет из года в год. Показатели падают, когда футболисты играют каждые три дня». Директор «Юве» по физподготовке недоволен графи

«Есть доказательства, что нагрузка — это реальная проблема. У нас есть многолетние данные, которые это подтверждают. Мы знаем, что травмы сейчас напрямую связаны с нагрузкой. Нагрузка растет из года в год, хотя у нас есть четкие доказательства, что это вредно», — отметил специалист.
Также он рассказал о влиянии постоянных выступлений в еврокубках на состояние футболистов.
«Игроки, которые играют в середине недели, возвращаются домой только в 3−4 часа ночи. Они играют в среду вечером, а уже в субботу в полдень их просят показывать свой уровень, причем часто на выезде. Данные показывают, что их физические показатели в матчах заметно снижаются, когда они играют каждые три дня. Это не догадки, это объективные факты. Влияние колоссальное», — подчеркнул Берджесс.