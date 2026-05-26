Ираола — лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal. Артета — 2-й, Эмери — 4-й, Пеп — 6-й, Кэррик — 7-й, Слот — 16-й, Аморим — 22-й, Росеньор — 25-й, Тудор &mda

В список вошли 28 специалистов, которые работали в клубах Премьер-лиги по ходу этого сезона. Топ-10 выглядит так:
1. Андони Ираола («Борнмут»);
2. Микель Артета («Арсенал»);
3. Режис Ле Бри («Сандерленд»);
4. Унаи Эмери («Астон Вилла»);
5. Кит Эндрюс («Брентфорд»);
6. Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
7. Майкл Кэррик («Манчестер Юнайтед»);
8. Даниэль Фарке («Лидс»);
9. Фабиан Хюрцелер («Брайтон»);
10. Роберто Де Дзерби («Тоттенхэм»).
Отметим, что Энцо Мареска («Челси») занял 14-ю строчку, Арне Слот («Ливерпуль») — 16-ю, Эдди Хау («Ньюкасл») — 17-ю, Калум Макфарлейн («Челси») — 20-ю, Рубен Аморим («Манчестер Юнайтед») — 22-ю, Томас Франк («Тоттенхэм») — 24-ю, Лиэм Росеньор («Челси») — 25-ю, Игор Тудор («Тоттенхэм») замкнул список.