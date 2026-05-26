Чанов о Максименко: «Он проделал работу над ошибками, стал действовать надежно и уверенно. В заключительной части сезона ему надо отдать должное»

«Спартак» в Суперфинале FONBET Кубка России победил «Краснодар» (1:1, 4:3 по пенальти). Максименко был заменен на Илью Помазуна перед послематчевой серией пенальти.
"Хоть я и говорил ранее, что Александру Максименко не хватало уверенности, в заключительной части сезона ему надо отдать должное, он проделал работу над ошибками, и это пошло на пользу. Он стал действовать надежно и уверенно.
Станислав Агкацев хорошо провел сезон, мне нравится его стабильность. Он умеет тащить пенальти, и казалось, что серия в финале Кубка России будет выигрышной для «Краснодара». Но финальный матч лишний раз доказал, что пенальти — это лотерея", — сказал Чанов.