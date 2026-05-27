Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
П1
1.94
X
3.55
П2
4.35
Футбол. Товарищеские матчи
28.05
Египет
:
Россия
П1
2.77
X
3.27
П2
2.56
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие "Спартак"? "Динамо", ЦСКА — ничего, "Краснодар" за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в&

Александр Мостовой высказался о выступлениях «Спартака» в сезоне-2025/26.

Источник: Спортс‘’

— Как вы оцениваете сезон для «Спартака»? Команда не смогла выиграть медали РПЛ, но завоевала Кубок.

— Я говорил, что «Спартак» однозначно должен быть в тройке с тем, что окружает команду: с ее болельщиками, составом. Сейчас нет принципиальной разницы, второй ты или шестой. Все будут вспоминать чемпионство, которое завоевал «Зенит», и Кубок, который взял «Спартак». А что выиграли те, кто критикует красно-белых из-за того, что они не решили задачу в чемпионате? «Динамо» ничего не выиграло, ЦСКА тоже, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Мне хотелось бы услышать от того же Мусаева, что он виноват в провале команды.

— Есть ощущение, что «Спартак» нашел своего тренера, который задержится надолго?

— Когда команда выигрывает, тебя все облизывают, носят на руках. Как только команда начнет проигрывать, тебя будут критиковать. Причем во всех клубах так. Я на это не обращаю внимания. Когда был гала-матч, Станковича поздравлял весь стадион. Вынесли торт, устроили салют. А потом «Спартак» проиграл три матча, и те же люди стали тренера оскорблять.

Я всегда буду на стороне футбольных людей, которые отдали ему жизнь. Станкович — футбольный человек. Карседо тоже. Я понимаю, что наступят и трудные моменты. В том году «Краснодар» все носили на руках, а в этом сезоне «быки» все проиграли.

— Не хватило скамейки, как отмечают многие специалисты.

— Они купили Боселли, одного из лучших нападающих. У них есть Кордоба — лучший футболист чемпионата, есть десять иностранцев в составе. На что они жалуются? Надо на себя смотреть. Боселли взял и не забил один на один. Второй — ударил в Лунева с двух метров, плюс пенальти.

— Роман Зобнин переживает вторую молодость у Карседо. Прогресс каких игроков еще можно отметить в этом сезоне?

— В команде не так много русских ребят. Кроме Зобнина есть еще Умяров, Литвинов, Денисов. Основную роль играют иностранцы. В Кубке мы видели, как играли Барко, Маркиньос, Солари. Но и наши парни ничего не испортили. Молодцы. В «Краснодаре» тоже: убери сейчас легионеров, и я бы посмотрел, как бы они боролись за первое место. То же самое касается «Зенита», — сказал экс-хавбек «Спартака».