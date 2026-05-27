Александр Мостовой: «Что выиграли критикующие “Спартак”? “Динамо”, ЦСКА — ничего, “Краснодар” за неделю проиграл два трофея. Хотел бы услышать от Мусаева, что он виноват в&

— Я говорил, что «Спартак» однозначно должен быть в тройке с тем, что окружает команду: с ее болельщиками, составом. Сейчас нет принципиальной разницы, второй ты или шестой. Все будут вспоминать чемпионство, которое завоевал «Зенит», и Кубок, который взял «Спартак». А что выиграли те, кто критикует красно-белых из-за того, что они не решили задачу в чемпионате? «Динамо» ничего не выиграло, ЦСКА тоже, «Краснодар» за неделю проиграл два трофея. Мне хотелось бы услышать от того же Мусаева, что он виноват в провале команды.