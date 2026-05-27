Сезон-2010/11 — лучший в карьере Гвардиолы по версии ESPN. Год требла с «Сити» — на 3-м месте, дебютный в Англии — на последнем

ESPN составил рейтинг лучших сезонов в тренерской карьере Пепа Гвардиолы.

Испанец провел 18 сезонов в различных командах, начиная с «Барселоны Б» и заканчивая «Манчестер Сити».

В пятерку лучших сезонов в карьере специалиста вошли:

1. «Барселона»-2010/11 — 2,53 очка за тур в Ла Лиге, трофеи — Лига чемпионов, Ла Лига, Суперкубок Испании.

2. «Барселона»-2008/09 — 2,29 очка за тур, трофеи — Лига чемпионов, Ла Лига, Кубок Испании.

3. «Манчестер Сити»-2022/23 — 2,34 очка за тур, трофеи — Лига чемпионов, АПЛ, Кубок Англии.

4. «Бавария»-2013/14 — 2,65 очка за тур, трофеи — Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ, Бундеслига, Кубок Германии.

5. «Манчестер Сити»-2017/18 — 2,63 очка за тур, трофеи — АПЛ, Кубок лиги.

Худшим признан сезон-2016/17, когда «горожане» набирали 2,05 очка за тур и ничего не выиграли. Текущий сезон расположился на 15-м месте.