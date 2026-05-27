Дом Рамазани из «Валенсии» ограбили во время матча с «Барсой» — украли деньги, драгоценности и одежду на 100+ тысяч евро, сигнализация не сработала. Ранее Ларжи показывал свою виллу на

Вингера «Валенсии» Ларжи Рамазани ограбили в Испании.

Источник: Спортс‘’

Инцидент произошел вечером 23 мая, когда команда играла с «Барселоной» в 38-м туре Ла Лиги (3:1). Когда футболист находился на матче, как минимум двое злоумышленников проникли в его виллу в Бетере, пишет Las Provincias.

Они перепрыгнули через забор, а потом забрались в дом через окно. На вилле Рамазани установлена сигнализация, но в тот день она не работала.

Утверждается, что преступники знали о планах Ларжи отправиться в отпуск на следующий день — он уже собрал чемоданы, с которыми собирался полететь в Лондон. Грабителям осталось только погрузить их в свой автомобиль. Также они забрали чемоданы брата и двоих друзей футболиста, которые живут с ним.

Ни соседи, ни частная служба безопасности жилого комплекса не заметили ничего подозрительного. Рамазани узнал об ограблении, только когда вернулся домой.

Игрок «Валенсии» обратился в Гражданскую гвардию Испании. Ее сотрудники, прибывшие на место происшествия, провели тщательный осмотр виллы и прилегающей территории. Они искали отпечатки пальцев, ног и любые возможные биологические следы грабителей. Однако все указывает на то, что преступники использовали перчатки и балаклавы.

По первоначальной оценке футболиста, сумма ущерба превышает 100 000 евро — злоумышленники украли наличные, ювелирные изделия, дизайнерскую одежду и другие ценные вещи.

Отмечается, что ранее Ларжи выкладывал на YouTube видео, на котором проводит экскурсию по своей вилле, тем самым обнародовав свой адрес. В ролике подробно показана планировка дома.