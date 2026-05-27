Арбелоа в новом клубе может подписать молодых игроков «Реала» и «Кастильи»

Испанец имеет огромное влияние на воспитанников «Реала», и многие из них могут последовать вслед за ним в новый клуб.
По информации Marca, речь идет о Гонсало Гарсии, Сесаре Паласиосе, Мануэле Анхеле, Тьяго Питарче, Хорхе Сестеро, Даниэле Яньесе, Диего Агуадо, Хесусе Фортеа, Давиде Хименесе и Мануэле Серрано.
За время работы в основной и молодежной командах «Мадрида» Арбелоа показал безграничное доверие молодым футболистам, поэтому тот клуб, что сделает выбор в пользу Арбело сможет рассчитывать на аренду или полноценные трансферы воспитанников «Реала».
Многое также будет зависеть от того, сможет ли «Кастилья» выйти в Сегунду посредством плей-офф.